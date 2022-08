Draamasarja «Kroonitud pead» tegelased on hämmastavalt sarnased Briti kuningapere liikmetega

Sarjas teeb võluva rolli näitlejanna Elizabeth Hurley, kelle kehastatud kuninganna Helena rõivad meenutavad väga printsess Diana ikoonilist stiili. Hurley tunnistas ka ise ühes antud intervjuus, et lähtus oma karakteri stiili luues paljuski just Dianast. Lisaks välisele stiilisarnasusele asus ka Helena troonile tänu abielule.

Nii nagu Briti kuningliku perekonna prints Charles, on ka sarja tegelane kuningas Simon õiguspärane troonipärija. Samuti väärib märkimist, et mõlema mehe abielus oli sarnane pinge – mõlemad lahutasid oma liidu.

«Kroonitud pead» printsi tegelaskuju Liam meenutab noort prints Williamit nii välimuselt kui ka tegudelt – mõlemad on omal ajal olnud suured südametemurdjad. Lisaks ühendab printse asjaolu, et mõlemad mehed armusid neidu, kes ei olnud kuninglikku päritolu.

Kui prints Liamil on üsna suur väline sarnanus noore prints Williamiga, siis sarja tegelaskuju Ophelia sarnasus Cambridge'i hertsoginna Catherine'iga on lausa ilmne. Mõlemad naised on pärit Ameerikast ning ka prints William ja Kate kohtusid just ülikoolis, misjärel sai nendest paar.