Valga elanik pahaselt: prügikotid vedelevad juba kesklinnas lasteaia juures

Valga elanik Anastasya avaldab Facebookis pahameelt seoses prügihunnikutega, mis vedelevad Valga kesklinnas. «Ma ei tea, mis toimub inimeste peas, aga see on prügistamise next level. Kui aeg-ajalt kuuleme metsa alla viidud prügist, siis täna on selline pilt Valga linna kesklinnas, lasteaia juures,» kirjutab naine. Anastasya leiab, et prügistamise vähendamiseks tuleb kesklinna üles panna kaamerad.