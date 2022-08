FOTOD ⟩ Lasnamäe uuele kergliiklusteele «maaliti» sõjasümboleid. Linnaosavanem: tuleb eemaldama minna

Esmaspäeval jagati sotsiaalmeedias, et Lasnamäe uuel kergliiklusteel on käidud vandaalitsemas. Nimelt soditi uuele teekattele nii sõjasümboliks kujunenud Z-tähed kui Ukraina riigilipud.

Lasnamäe linnaosavanem Julianna Jurtšenko lisas, et säärast laadi sodimist ja illegaalset grafitit on varemgi ette tulnud, kuid varem on kannatada saanud pigem kas linnainventar, näiteks pingid, või hoonete seinad. «Eraomandilt on grafitit kohustatud eemaldama eraomanik. Sodimise enda hoolduses olevatelt aladelt likvideerib linnaosavalitsus koostööpartnerite abiga,» selgitas ta puhastustööd. Kuna sel juhul on tegu riigiteega, teatas linnaosavalitsus transpordiametit.