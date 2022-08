Põrgukuumus ja krõbedad hinnad: Katrin Lusti reis beebiga viib moemekasse Milanosse

Augustis, enne esimest reisisaadet, tõdes Lust Elu24-le antud intervjuus, et kriitikuid ja neid, kes teavad, kuidas lapsi kasvatada, on palju. «Eks ma eeldan, et saatest hakkab ka tulema kriitikat. Instagrami postitusi pannes on ka kommenteeritud, et küll on mul lapsel lutt valepidi suus või iste pole õigesti. Aga elus ei saa teha asju nii, et hakkad liiga palju teistele mõtlema.»

Rääkides sülelapsega reisimisest, tunnistas ta, et see oli tõeliseks väljakutseks – samas õpetas nii mõndagi. «Tõeliseks väljakutseks osutuv reis õpetab kõigile lapsevanematele seda, et imikuga reisimine on võimalik, tore ja vapustav,» nentis ta. «Inimesed kardavadki pigem väikeste lastega reisida ja ehk saade näitab, kas see on võimalik, ja nopivad sealt ka nippe. Need, kel pole väiksemaid lapsi, saavad ehk lihtsalt vaadata, kuidas Euroopas reisida on, mis hinnad seal on, kuidas elatakse,» lubas Lust, et saates on igaühele miskit.