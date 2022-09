INTERVJUU ⟩ Algava telehooaja uus tulija Merlin Miido: saatekogemus koos vastutuskoormaga pani ikka korraliku põntsu!

Uue saatesarja «Kodud rahaks» saatejuht Merlin Miido on Tõstamaalt pärit naine, kes on ehitanud üles hubase ja auhindu võitnud maakodu. Just tänu oma kodu rajamisele ja selle protsessi kajastamisele sotsiaalmeedias sai Miido avalikkusele tuntuks. Praegu jälgib tema koduteemalist Instagrami kontot Homeinestonia üle 24 000 inimese.

Miks kodude sisustamine sind nii palju paelub?

Ma arvan, et olen terve elu nautinud asjade ise tegemist. Olgu selleks siis isegi fotod inimestest või loodusest, riiete õmblemine, toit, kunst, sisustuselemendid või mööbli ümber tegemine. Algklassidest alates juba olen kõike eelnevat katsetanud ja avastanud, milles ma hea olen ja milles täiesti lootusetult kohutav.

Sisekujundus jõudis minuni aga alles neli aastat tagasi ja ausalt pean ütlema, et see oli ka mulle endale päris suureks üllatuseks, kui selgus, et enam-vähem okeilt oskan vist värve, mööblit ja dekoratsioone omavahel kokku sobitada.

Kas armastad rohkem sisustamise protsessi või tulemuste nägemist?

Kõige paeluvamaks teeb selle sisustusmaailma minu jaoks ikkagi ilmselt selle suure muutuse ise tegemine – ma tunnen ja näen, et tühjast, kõledast, näotust ruumist saab teha midagi uskumatult mõnusat ja hubast. Seega, ilmselt see tulemuse nägemine on ka see osa, mida ma kõige rohkem armastan ja mis iga kord ka kõige rohkem motivatsiooni ja julgust juurde annab.

Merlin Miido Foto: Tairo Lutter