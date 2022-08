Nädalavahetusel potsatas toimetuse postkasti vihje, et jaanuari alguses uut suhet kinnitanud lauljatar Sissi Nylia Benita on taas vallaline.

Sissi ja Aivar Pilve advokaadibüroos vandeadvokaadi abina töötav Karl jäid kaamerasilma ette jaanuari alguses, kui väisasid käsikäes Fotografiskas toimunud Mihkel Raua kontserti. «Jah, tegemist on kallimaga. Ta on imeline mees, kes on elukutselt jurist,» kinnitas lauljatar toona. «Kohtusime suvel. Alguses oli pikalt lihtsalt väga imeline sõprus,» lisas ta täpsustuseks.