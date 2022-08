VIDEOINTERVJUU ⟩ Eesti kuulsaimad drag queen'id Vilita ja Nordika: pärast sõud ikka varbaid ei tunne paar päeva

«Pakume Eesti inimestele tavapärasest meelelahutusest midagi teistsugust ja värsket. Meil on hea meel, et meie show'd pakuvad kohalikele inimestele huvi ning lava ees on alati palju publikut – nii noori kui vanemaid, nii mehi kui naisi. Meie etteasted on alati täis sära, koreograafiat, põnevaid kostüüme ja efektset meiki,» rääkis Vilita.