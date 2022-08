TRAGÖÖDIA VILJANDIMAAL ⟩ Lapseootel pereema kodu langes tuleroaks, sisse põles kaks koera

Häirekeskuse andmetel said nad teate hoone tulekahjust Viljandimaal Valma külas 18. augustil kell 19.13. Süttinud oli kahekorruseline elumaja ning päästjate saabudes olid leegid juba katusest väljas. Suuremad leegid saadi kontrolli alla kella 22.25 ajal, tulekahju likvideeriti lõplikult kella 00.33-ks. Tulekahjus hukkus kaks majas sees olnud koera.

Pere toimetuleku tagamiseks on naise sõnul aga prioriteediks rahaline toetus, et maja saaks taas võimalikult kiiresti elamiskõlbulikuks. «Kellel vähegi võimalik toetada, siis abi on igatepidi teretulnud!» lisab ta.