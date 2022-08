TEIST KORDA ⟩ Jennifer Lopez ja Ben Affleck pidasid maha uhke pulmapeo

16. juulil abiellusid Jennifer Lopez ja Ben Affleck Las Vegases. Pulm toimus nii ootamatult, et tseremoonia toimus kohas, kus pannakse paari siis, kui abiellumisega on eriti kiire. Pärast abiellumist nähti paari veetmas mesinädalaid Pariisis. 20. augustil abiellusid nad teist korda ning uhke pulmapidu toimus Afflecki villas Georgia osariigis USA-s.

Väljaande Page Six andmetel oli laupäeva õhtune tähistamine palju suurem kui juulikuus Las Vegases. «Me tegime seda. Armastus on ilus, lahke ja nagu selgub, siis kannatlik. Kakskümmend aastat kannatlikkust,» kirjutas 52-aastane lauljatar Jennifer Lopez toona oma kodulehel viidates nende esimesele kihlusele, mis toimus aastal 2002. Avalikkuses hakati neid hüüdma Benniferiks, kuid toona oli paar koos vaid kaks aastat.

Teist korda kihlusid nad 2022. aasta aprillikuus, mil Affleck kinkis kallimale hinnalise teemantsõrmuse, mille väärtuseks on hinnanguliselt 10 miljonit dollarit. Märtsis ostsid nad koos 50 miljonit dollarit maksva mõisa Los Angeleses Bel Airi piirkonnas.

Pulmapeol viibisid ka Lopezi ja Afflecki lapsed. Lopezil on laulja Marc Anthonyga 14-aastased kaksikud Max ja Emme. Affleckil on endise abikaasa Jennifer Garneriga kolm last: tütred Violet ja Seraphina ning poeg Samuel. Jennifer Garner pulmas ei viibinud.