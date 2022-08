ÜLEVAADE ⟩ Eestile soovitakse ühismeedias innustavalt õnne: tuleme toime, oleme alati tulnud

Mõned tunnid hiljem soovitas president järgmist: «Täna on põhjust mõelda meile kõigile, kelle soovide ja tegude jõul võttis Eesti tagasi oma iseseisvuse. See oli kogu rahva julgustükk, lõpuks harukordse üksmeele aeg, kui Ülemnõukogu ja Eesti Komitee mõtted said üheks 20. augustil 1991. aastal kell 23.03 Toompeal otsuses Eesti riiklikust iseseisvusest. Kõige julgemad meist astusid samal ajal Pihkvast tulnud soomukite ette, kaitstes Toompead, tele- ja raadiomaja, teletorni.»

«Kuid me ei tohi unustada – Eesti ei ole valmis, ei saa kunagi valmis. Tänased mured vajavad lahendusi, mis vaatavad 10, 20, isegi 50 aastat ettepoole. Me tuleme toime, oleme alati tulnud,» kirjutas Karis.

Jüri Ratas kirjutas Instagramis, et poliitikas tehakse ajalugu iga päev, kuid ajaloos on hetki, kus kõik sõltub tõepoolest ühest julgest otsusest. «Niikaua kuni me Eesti vabadust kalliks peame ja nii kaua kuni oleme oma otsustes hoolivad ja koostööd otsivad, teenime me kõige olulisemat ülesannet, milleks on kindlustada Eesti rahva ning iseseisva ja kaitstud Eesti püsimise.»