KAKLUS JA AHISTAVAD KOHALIKUD ⟩ Tallinna abiturientide koolilõpureis Bulgaariasse kujunes šokeerivaks

Tuleb välja, et taoliseid lõbusõite on abituriendid teinud juba aastaid ning keskkooli lõppu käiakse tähistamas justnimelt päikeselises ja odavas Bulgaarias. Kuigi reise ei korralda koolid, on väidetavalt mõnel välisreisil olnud siiski kaasas ka õpetajad.