50 000 KUULAJAT? 60 VEOKIT? ⟩ Laupäeva õhtul esines Helsingis Briti popstaar Ed Sheeran

Laupäevaõhtune popkontsert on olümpiastaadionil erakordne, sest ainuüksi Ed Sheerani lava transportimiseks läks vaja 60 veokit vahendab Helsingin Sanomat . Sheerani show on ka hetkel maailma suurim turnee nagu hiiglaslik tsirkus, ütleb operatiivjuht Johannes Kinnunen .

Show jaoks haruldast pöörlevat kesklava on ehitatud nädal aega. «Tänu kesklavale on kasutusel kõik tribüünid. Ämblikulaadne lava, mida ümbritseb kuus tohutut posti, pöörleb, nii et artist esineb igale publikule, olenemata sellest, kus nad istuvad või seisavad. Ekraanid on ka igas suunas,» räägib Kinnunen.