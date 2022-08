KERSTI KALJULAIDI KÜLASKÄIGUST NARVA ⟩ Kohalik elanik: ta ei tulnud selfit tegema, vaid päris asju ajama

Endine president Kersti Kaljulaid käis visiidil Narvas päev enne Eesti taasiseseisvumispäeva, et külastada linnavalitsust ja vestelda linnarahvaga teisaldatud tank-monumendist. «Narva tanki teisaldamine oli õige otsus,» sõnas Kaljulaid. Elu24 on suhelnud sel nädalal Narva-Jõesuus ja Narvas kümnete inimestega, et kajastada nende siiraid emotsioone, mille presidendi külastus kaasa tõi.