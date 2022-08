GALERII ⟩ Eesti oma märulifilmi «Topelt Turbo» esilinastusele kogunes värvikas seltskond

19. augustil kell 19 esilinastus Coca Cola Plazas film «Topelt Turbo», mis on Eesti oma «Kiired ja vihased». Filmi autoriteks on kaksikvennad Romet Esko ja Raul Esko, kes on üles kasvanud USA action-filmide lummuses ja alati unistanud ühe eepilise märulifilmi lavastamisest.