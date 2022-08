ENNÄE! ⟩ Kass üritas ujuda Virtsust Viirelaiule. «Omanikku veel leidnud pole, aga soovijaid hulljulgele kassile on küll»

«Minu teada kassid ei uju, aga see kass üritas ujuda Virtsust Viirelaiule, kuhu on 5 km. Mõtlesime, et ehk on siiski paadiga lihtsam ja võtsime ta peale. Aga kuna kassi keelt ei mõista, siis ehk jagate ja aitate selle ujuja pere leida,» on kirjas Facebooki lehel Viirelaid tehtud postituse juures.

Viirelaiu esindaja Priit ütles Elu24-le, et kassi omanikku nad veel leidnud ei ole. «Ta nii halb välja ei näe, et kodutu oleks. Aga siin osad on arvanud, et järsku oli see sundujumine ja ta on kusagilt paadilt või praamilt merre sattunud,» ütles Priit.