Sanna Marin: pohmelli mul olnud ei ole ja narkootikume pole kunagi tarbinud

Peaminister jättis vastamata küsimusele sellest, kas ta veel sama seltskonnaga koos pidu peaks. Marin ei tea, kes videod avalikkusele lekitas. Ta küll teadis, et peol videosid tehakse, kuid uskus, et keegi neid väljapoole ei jaga.

Kui Marinilt küsiti, kas ta on valmis pidutsemist vähendama, vastas ta, et veel mitte, sest suvi veel kestab ja suvel on ka vaba aega rohkem. «Ka peaministril on nädalalõppe, mis on vabad,» ütles Marin. «Varem pole sellist nõuet olnud peaministrile, et kui tal on vaba päev, siis ta peab omale asendaja määrama.»

Ajakirjanik küsis, kas Marin tuli kell 5 hommikul klubist omal jalal autosse või tuli teda talutada, millele Marin vastas, et ta läks ise taksosse. «Ei komberdanud ega roomanud koju. Selline hinnang on asjatu,» ütles Marin. «Ärgates olin väga heas vormis. Mul pole pohmelli olnud. Kas tantsimine, laulmine, alkoholi joomine, sõprade kallistamine on siis kohatu?»

Polnud suudlus, vaid lihtsalt sosistamine

Peaministriga koos pidutsesid ka mitmed teised tuntud inimesed, näiteks Soome muusik Olavi Uusivirta. Ajakirjanik küsis, kas Uusivirta suudles teda kaelale. Peaminister vastas: «Mu meelest ta sosistas mulle midagi kõrva, mitte ei suudelnud kaela peale.»

Küsimus suudlusest tekkis peo video põhjal, mis veebis ringleb ning kus on näha, kuidas Marin ja Uusivirta tantsivad. Marin on abielus, tema meest peol ei viibinud.

Sanna Marin peol. Foto: Ekraanitõmmis videost.

Kas peaminister on ikka otsustusvõimeline?

Peamine soomlaste mure on, et kas peaminister, kes on riigikaitse juht, suudab oma ametile keskenduda ning otsuseid teha, kui ta paistab silma pidudel käimisega. Etteheide peaministrile on, et enne oli ta tõsine vasakpoolne, nüüd aga teeb kleitidest ja pidudest pilte. Kas ta on operatiivselt valmis riiki juhtima?