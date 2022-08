Soome peaminister Sanna Marin kutsus ootamatult kokku pressikonverentsi

Neljapäeva hommikul kommenteeris Marin videoklippe ja avaldas, et pidu toimus kaks nädalat tagasi. Marini sõnul on tegu isiklike klippidega, mille tegemisest oli ta teadlik, kuid arvas, et need jäävad privaatseks.

«Olen endast väljas, et need avalikkuse ette ilmusid,» ütles Marin ja kinnitas, et oli tarbinud väheses koguses alkoholi, kuid mitte narkootikume. «Ma ei ole ise narkootikume tarbinud ega midagi muud peale alkoholi. Olen tantsinud, laulnud, pidutsenud – need on täiesti legaalsed asjad,» vahendas Soome väljaanne Yle.