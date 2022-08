FOTO ⟩ Anni ja Tomi Rahula perre sündis pisipõnn: miks ta nii nunnu on?!

«Miks ta nii nunnu on?» kirjutab Anni Instagrami pildi pealkirjas. Pildil on näha värsket ilmakodanikku ning ka uhket vanemat õde.

Anni ja Tomi Rahula teatasid teise lapse ootusest aprilli lõpus. «Sel korral on rasedus kuidagi nii kiiresti lendav...» tõdes Anni Instagrami postituses. «Üritan ka sel korral ikka kõhu pildile saada, sest tundub tõesti, et varsti on beebi juba kohal ja sellised esimese beebiga tehtud asjad kipuvad tegemata jääma,» lisas ta.