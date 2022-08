POOLT JA VASTU ⟩ Netirahvas Sanna Marini rajust pidutsemisest: soomlastel on tark peaminister, kes oskab end välja lülitada

Neljapäeva hommikul avalikkusesse lekkinud videoklippe kommenteerinud Sanna Marin (36) ütles, et on endast väljas, kuid nentis samas, et ka peaministrid on tavalised inimesed. «Mul on pereelu, tööelu ja tõepoolest, mul on ka vaba aeg, mida veedan sõpradega. Olen päris kindel, et nii on paljudel minuvanustel inimestel.»