FBI PALJASTAB ⟩ Angelina Jolie ja Brad Pitti abielule saatuslikuks saanud tüli kohta tulid avalikuks uued detailid

«Selle filmi pärast sattusime kokku ja tegime koos igasugu hullumeelseid asju. Arvan, et leidsime sellest kummalise sõpruse ja partnerluse, mis lihtsalt kuidagi juhtus,» kirjeldas Jolie 2007. aastal, kuid tõdes, et tegu ei olnud armastusega esimesest silmapilgust. Jolie sõnul sai ta alles paar kuud hiljem aru, et Pitt talle meeldis.