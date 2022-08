21. sajandi üks suurimaid probleeme on kliima soojenemine ning kuigi selle täpsed põhjused ja inimeste osalus selles pole veel kindlaks tehtud, nõustuvad teadlased, et kliimamuutus on reaalne. Elus toimub kõik tsükliliselt ning ajaloos on võimalik näha ka erinevaid perioode, mil kliima muutus loomulikul teel. Astroloogias jälgitaksegi planeetide tsüklilisi protsesse ning nende peegeldumist meie maapealses elus – seega ütleb see nii mõndagi ka praeguse kliimamuutuse kohta.