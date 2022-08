Cool D räägib A-Rühma comeback'ist: retronõks ja tuntud saundid on sees ka uues loomingus

«On see nüüd comeback... ma ei teagi. Kui aus olla, pidime selle peale ka ise pikalt mõtlema. Värske albumi valmistamise valguses on küsitud meilt palju, et millest selline tagasitulemine. Võibolla me polnudki vahepeal kuhugi kadunud,» muigas Priit Kolsar, artistinimega Cool D.

Kolsar märkis, et viimaste aastate jooksul on stuudios oldud harva, kuid üksikuid esinemisi siiski ette tuli. «Kontserte tõepoolest toimus. Selles mõttes oleme olnud tegevad. Selle najal ongi nüüd raske öelda, on see hetkeseis A-Rühma comeback või mitte,» lisas ta.

«Päris naljakas, et oleme taas pildis. See on hästi tehtud ja tõeliselt huvitav nähtus. Vana retronõks ja vanad tuntud saundid on peatselt ilmuvates lugudes sees. Üritame eristuda praegusest hiphopi joonest. Tahaksime jääda mingil määral oma liistude juurde,» täpsustas mees.

Ta lisas, et noortele hiphopi tegijatele neil midagi ette heita pole. «Õpetussõnade jagamine pole kindlasti meie eesmärk. Kui keegi näeb meie tegemistes midagi sellist, millest võiks kasu olla, on see muidugi väga tore. Paljud tänapäeva muusikud võtavad oma ala väga tõsiselt. Neil on kindel eesmärk teha muusikat ja toimetavad selle kallal lausa oma põhitegevusena. Nad teevad seda päris hästi ja võibolla on hoopis meil nendelt midagi kasulikku õppida,» rääkis ta.

A-Rühm lõi hiljuti käed plaadifirmaga Sony Music Baltics. «Ajad on teised. 1998. aastal polnud sotsiaalmeediat ning oleme vahepealsetel aastatel täitsa ise oma bändi äri ajanud. Tänapäeva valguses saime aru, et me ei jõua kõige kallal ise toimetada. Plaadifirmaga ühinemine on meie jaoks suur abi – nad hoolitsevad meedia poole ja paljude muude asjade eest,» mainis Kolsar.

«Meie bändisisene utsitaja on kindlasti DJ Critikal. Tema hoolitseb ka meie muusikalise poole eest. Ta pole vaid produtsent, tema näol on tegemist küllalkti tugeva tagantlükkava jõuga. Mees teab väga hästi, mis muusikamaastikul toimub, ta on tööalaselt olnud seotud nii paljude kohalike artistidega,» sõnas Kolsar raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».