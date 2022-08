ÜLLATUS ⟩ Saate «Tantsud tähtedega» esimeseks osaliseks on tuntud tipp-poliitik: kindlasti korralik väljakutse

TV3 Grupp Eesti tegevjuhi Signe Suure sõnul on sügissaate esimese osaleja avalikustamine märgilise tähendusega: «Rõõm on tõdeda, et heategevuse nimel võtab saates osalemise väljakutse vastu väga lugupeetud tipp-poliitik – Jüri Ratas. See on tähendusrikas algus, mis viitab, et erilist tunnustust ja tähelepanu pälvivad ka järgmised tantsutähed, kes oma karisma ja panusega toetavad Eesti Vähiliidu heategevuskampaaniat ning pakuvad vaatajatele meeleoluka ja emotsioonirohke «Tantsud tähtedega» hooaja.»

Jüri Ratas Foto: TV3

Jüri Ratase kinnitusel on kõigil meil vaja anda endast maksimum Eesti inimeste tervise hoidmiseks ning selleks, et kvaliteetse terviseuuringu võimalus jõuaks igasse Eestimaa nurka. «Eestis sureb pahaloomulistesse kasvajatesse aastas ca 4000 inimest, mis näitab, et see haigus ei küsi vanust, sugu ega elukohta. Tantsusaate toel Eesti Vähiliidule soetatav ratastel kompuutertomograaf võimaldabki, et nii kopsuvähi sõeluuringut kui ka teisi eriarstide poolt määratud uuringuid oleks võimalik teha inimese elukoha lähedal – ka väljaspool suurlinnu ja suuri meditsiinikeskusi,» selgitab Ratas põhjust, miks ta võttis vastu otsuse osaleda «Tantsud tähtedega» saates.

«Me kõik oleme kaotanud mõne oma lähedase, tuttava või sõbra sellele haigusele… Nii ka minu pere. Kui saan aidata kaasa taoliste haiguste ennetamisele ja varajasele avastamisele, siis püüan alati oma panuse anda,» sõnab Ratas, kes on ka varem Eesti Vähiliidu heategevuskampaaniates kaasa löönud.