ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: haakrist, Hitler ja Lenin, Eesti sotside kultuuripärand

Aga siin on üks «aga» ka. Peeter I sümboliseeris Vene impeeriumit, mitte ei olnud Eesti pärand, täpselt nagu see Narva tank või iga teine impeeriumi võitudest pajatav kälkerdis. Ka Peeter I viidi iseseisvuse tulekul (1922, 1. mail) minema. Hiljem lõigati kuju üldse tükkideks, alumine pool sulatati ära, järelejäänud büst seisis Kadriorus Peetri maja juures. Aga ka Peetri ülemine ots lõpetas sulatusahjus. Kas me saame seda tõesti käsitleda oma «pärandi» hävitamisena. No kuulge, muidugi mitte.

Lenin tualetis

Kui punapuuslikud on Eesti pärand, on meie pärand ka haakrist või räuskav Lenin. Tartus oli kunagi muuseum, kus eksponeeriti Lenini venna isiklikku padajänni. Äkki peaks pärandi kaitsmise huvides Lenini venna taskunoa muuseumi taastama? Sakslased samuti: miks mitte vehkida haakristlippudega või käia Hitleri kuju kummardamas? See on pärand. Sajad tuhanded sakslased uskusid Hitlerit, nagu narvakad usuvad vene tanki. See on haige mõtlemine, et tankiarmastajad erinevad mingil moel natsidest või Ukrainat pommitavast Putinist. Kas juutide «pärand» on holokaust?