Need 3 sodiaagimärki on kõige andestavamad

Selleks, et elu voolaks ja suhted toimiksid hästi, on oluline õppida ära andestamise kunst. Oskus andestada tõstab inimese probleemidest kõrgemale ning aitab säilitada sisemist puhtust. Samuti annab andestamine partneritele võimaluse oma vigu parandada ja endas paremaid külgi arendada. Loomulikult ei tohiks andestamine toimuda iseenda heaolu, tervise ja meelerahu arvelt. Ent andestamine, mis tuleb südamest küpse otsusena, on kulda väärt. See on tervendav nii endale, kui ka lähedastele.