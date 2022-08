Zoë Kravitz on väga tänulik, et film «Pussy Island» tõi ta ellu erilise mehe

Populaarse USA rokkari Lenny Kravitzi tütar Zoë Kravitz on Hollywoodis tegutsenud peamiselt näitlejana. Hiljuti võis Kravitzit näha näiteks värskes «The Batmani» filmis, kus näitlejanna jagas ekraani Robert Pattinsoniga.

Nüüd on aga Kravitz astunud uude rolli ja proovib kätt režissöörina, vahendab Page Six. Kravitz teeb oma režissööridebüüdi filmiga «Pussy Island». Ta on ühtlasi filmi stsenaariumi kaasautor.