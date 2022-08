Nõmme elanik mures: kui juba suvel küttepuid varastatakse, mis siis talvel veel saab?

Tallinnas Nõmmel elav Erna läks ühel hommikul õue tuttavat ära saatma. «Tuttav ütles, et vaata, kuhu osa puudest kadunud on? Nii me varguse avastasimegi,» rääkis naine Elu24-le. Puid on hoovist mõnel teiselgi nõmmelasel kaduma läinud, nii et olukord on murettekitav.