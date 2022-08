«Vanaproua kukkus sadamas pea veriseks.» Kas turvatöötajad peavad andma esmaabi?

«Turvamehed läksid küll juurde, aga abi nad ei osutanud. Nad kutsusid kiirabi ja jälgisid eemalt. Ehk siis räägime esmaabi osutamisest ja kannatanu juures olekust ja talle toe pakkumisest. Probleemi koht on just seal, et ükski turvameestest (neid oli seal kolm) ei jäänud otseselt kannatanu kõrvale, vaid hoidsid distantsi,» räägib Raul, kes leiab, et turvamehed peaksid oskama anda esmaabi.