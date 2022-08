TUNNIKS VOOL VÄLJA ⟩ Toita lapsi või maksta elektriarveid: eestlased valmistuvad kõrge elektrihinna vastu protestima

Mis võiks aga tema meelest aidata? «Börsi asemel mõni muu lihtsam, arusaadavam, läbipaistvam, avatud ja õiglaste hindadega kauplemise süsteem. Eelista eestimaist ja siis mis puudu, ostame juurde, aga kokkuleppeliste hindadega,» pakub Reet.

«Firmat või pakkujat sellega ei kahjusta»

«Mida see välja lülitamine annab?» sõnab aga Kalev, kes selgitab omalt poolt, et turule saab kõrgema hinnaga pakkuja. «See, kes saab turule kõrgema pakkujana, ise üldjuhul selle kõrge hinnaga perioodil ei tarbi või isegi ei tooda. Võtab vaid kasumit, see on mudel, mille on tootjad ja firmad, kes avatud turule pääsevad, nn läbi hammustanud. Vanasti oli nn terve konkurents, nüüd on raha teenimine strateegiliste kaupade pealt.»

«Kui ma sel tunnil, kui hind megakõrge, ei tarbi, siis otseselt ma seda firmat või pakkujat, kes turule pääses sellise megahinnaga, ei kahjustagi. Nii lihtne on vastus,» sõnab Kalev.

Eesti Energia pressiesindaja Mattias Kaiv sõnab, et inimestel, kellel on börsihinnaga pakett, on loomulikult mõistlik börsihinda hinda jälgida ning oma elektritarbimist selle järgi kujundada. «Iseäranis kehtib see täna vahemikus 18-19 ekstreemse elektrihinna puhul,» sõnab Kaiv.

«Nõuame energia ostmise viivitamatut lõpetamist rahvusvahelise börsisüsteemi kaudu»

Lisaks sotsiaalmeedias levivale üleskutsele loodi ka petitsioon energiabörsidelt lahkumise kohta. Petitsiooni tegi MTÜ Koos Rahu Eest Eestis, mille eestvedajaks on Ida-Virumaa «suunamudija» Aivo Peterson. «Oleme ühiselt heaks kiitnud ja vastu võtnud deklaratsiooni, milles nõutakse energia ostmise viivitamatut lõpetamist rahvusvahelise börsisüsteemi kaudu ja tervikuna lahkumist kõikide strateegiliste energiakandjate spekulatiivsetelt börsisüsteemidega seotud platvormidelt,» kirjutatakse petitsioonis.

«Meie liikumine kutsub üles kõiki poliitilisi ja ühiskondlikke liikumisi, kogu Eesti rahvast, sealhulgas eriti autoriteetseid majandusinimesi ja analüütikuid ning ettevõtjaid, meie meeskonna üleskutsega. Sest need on meie tänased ja homsed ootused majanduslanguse peatamiseks,» lisatakse lõpetuseks.