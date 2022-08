ULMELINE HIND ⟩ Sotsiaalmeedias kutsutakse üles protestile: tunniks ajaks elekter välja!

Kolmapäeval tõuseb keskmine elektri hind tõuseb Eestis 42 protsendi võrra. See tähendab, et kella 18–19 vahel maksab elekter neli eurot kilovatt-tund ehk 4000 eurot megavatt-tunni eest. Tegu on absoluutse rekordiga.

Nii soovitab Somelar, kel vähegi võimalik, sel ajavahemikul elektrit mitte tarbida. «Lülitage oma tarbimine peakaitsest välja. Kui see pole võimalik, lülitage kõik teised seadmed peale absoluutselt vajalike välja. Las edukad riigi- ja energiasektori juhid lasevad endale selle meile müüa planeeritud ja mitte-tarbimisel ülejääva särtsu tagumikku, et edaspidi energilisemalt tegutseda selle lolluse lõpetamisel.»

On ka neid, kes antud ettevõtmisest mõistlikuks ei pea. «Tõmmake boiler ka välja. Pärast hea jälle ülesse kütta,» ironiseeriti kommentaariumis. «Mis see aitab, kui enamusel läheb börsipakett tunnipõhiseks alles esimesest septembrist, sinnani makstakse päeva keskmist,» märkis teine. «Selle tsirkuse asemel tehke parem fikseeritud pakett omale.»

Henn Sarv nentis aga Facbookis, et eraisikutest jääb väheks – seisma peaks panema nii trammi- kui trolliliikluse ning sulgema kauplused. «Tunnine katkestus on mõne majapidamise jaoks ju nii tavaline ja üleelatav.»

Postimehele selgitas elektribörsi Nord Pool Spot Baltikumi juht Ingrid Arus, et 4000-eurose elektrihinna tekitas olukord, kus regiooni võimsustest ja ühenduskaablitest ei piisanud, et nõudlus ära katta. «Sellel tunnil, kui hind kerkib tasemele 4000 eurot megavatt-tunnist, ei õnnestunud soovitud nõudlust pakkumisega katta. See tähendab, et börsilt sooviti osta rohkem, kui oli turul müüa,» ütles Arus.