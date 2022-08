VIDEO ⟩ Tallinna Ironmanil tehtud abieluettepanek jõudis USA jutusaatesse

«See läheb viraalseks. Eestist pärit sportlane otsustas Ironmani finišis kaaslase kätt paluda... aga tema lihastel olid teised plaanid,» juhatas USA saatejuht Jimmy Fallon sisse kõnealuse klipi. Nimelt tabas ühele põlvele laskunud sportlast Marti Alti olulisel hetkel jalakramp.

Kui mõned päevad tagasi käis meediast läbi, et Marti tegi abieluettepaneku tänavuse Ironmani finišis, siis tegelikult langes mees põlvele 2021. aastal. Küll aga läks klipp taas lendu ja nii jõudis see Jimmy Falloni saatesse «The Tonight Show with Jimmy Fallon».

«Sa tead, et su abieluettepanek läks luhta, kui sa näed välja nagu sind oleks just taseriga lastud. Teate küll? See on see, millest ta alati unistas... » ironiseeris Fallon.

Kõnealune klippi algab video seitsmendal minutil.

Eestit on aga varemgi Jimmy Falloni jutusaates mainitud. Möödunud suvel näitas Fallon saates naljakaid videoid olukordadest, mis on koroonapandeemia ajal internetti kolinud koosolekutel juhtunud.

Nii sattus sinna ka humoorikas videoklipp rahvasaadik Tarmo Kruusimäest, kes kimus riigikogu kaugistungi ajal voodis e-sigaretti ja kuulas raadiot.