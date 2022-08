ARMSAD KLÕPSUD ⟩ Ärinaine Beatrice naudib kallimaga suvist Tartut

Juuni alguses kirjutasime , et modelli ja ärinaise Beatrice Fenice'i süda on võetud. Nimelt tegi ta oma väljavalitu Laur Lajaga suhte Facebookis ametlikuks.

Fotodelt on näha, et ärinaine on nautinud nii kõrvetavat päikest, kui jõudnud keha kinnitama populaarsesse pubisse Pahad Poisid.