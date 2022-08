Eesti juurtega ajakirjanikust modellini: need naised said tänu lahutusele ropult raha

Möödunud nädalal jõudsid Austraaliast pärit meediamogul Rupert Murdoch ja endine modell Jerry Hall oma lahutuse asjus kokkuleppele. Välismeedias pole avaldatud täpset summat, mille Hall vara jagamisel sai, kuid liikvel on palju erinevaid summasid. Nõnda jääb Hallile laekunud võimalik rahasumma hinnanguliselt vahemikku 60–297 miljonit eurot, vahendab The Guardian .

See pole aga ühe maailma rikkaima mehe jaoks üldsegi mitte suur summa. Eelkõige arvestades tõsiasja, et tema 90ndate lõpus jõustunud lahutus on siiani maailma kallimate lahutuste nimistus. Ja lausa esikolmikus!