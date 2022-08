Peterburi reisibüroo omanik: Soome lahkust viisade andjana on ära kasutatud

Soome külastamisega harjunud Peterburi elanikud on viimastel päevadel järjest kasvava murega jälginud infot, et Soome võib oluliselt piirata venelastele viisade andmist, kirjutab is.fi.

Peterburis reisibürood InpredServis pidav Maša Bantõševa on seisukohal, et Soome peaks oma reegleid karmistama. Bantõševal on paarikümne aasta pikkune kogemus Soome-reiside korraldaja ja viisataotluse esitajana, seega on ta kokku puutunud ka erinevate reisi- ja viisaprobleemidega.