16-aastane Hanna-Sandra osales rahvusvahelisel missivõistlusel: väline ilu pole enam esmatähtis

Kulderknup esitab lauldes nii teiste kui ka enda loodud muusikat. «Mul on kolm enda lugu ja need tulevad laval alati esitusele. Kuid esinemistel on repertuaaris ka kavereid, isiklik lemmik on «Barbie girl». Tegime selle tuntud laulu eestikeelseks ja pealkirjaks sai «Tüdrukud peole». See kaver sündis läbi nalja, mis oli seotud mu hea sõbraga,» muigas neiu.