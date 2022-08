FOTOD ⟩ Madonna vanim poeg tähistas uhkelt 22. sünnipäeva

Madonna vanim poeg Rocco sai möödunud nädalal 22-aastaseks. Kuigi Madonna läks temaga aastaid tagasi veidi raksu, on ema ja poeg nüüdseks ära leppinud, vahendab Page Six .

Viimasele viitab tõsiasi, et Madonna jagas ühismeedias pilte Rocco sünnipäevapeost uhkes Itaalia villas. «Ühelt Lõvilt teisele! Palju õnne, Rocco,» kirjutas 63-aastane lauljatar Instagramis.

Sünnipäevapeole olid kutsutud ka viis kuuest Rocco õdedest ja vendadest. Tundub, et pidustustest ei võtnud osa Madonna vanim laps, 25-aastane Lourdes.

Meeleolukatelt sünnipäeva fotodelt näib, et Madonna on tõepoolest pojaga ära leppinud. Nad läksid tülli, kui Rocco oli veel teismeline, ja seda peamiselt popstaari karmi kasvatuse pärast, vahendab Daily Star .

Madonna on avameelselt tunnistanud, et ta on range lapsevanem, ning 12-aastaselt Rocco sellega veel leppis. 2015. aastal võttis Madonna poja ka tuurile kaasa, kuid pärast seda muutus nende läbisaamine keeruliseks.