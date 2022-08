Tšellist Silvia Ilves alustas uuel töökohal: saan lõpuks mingisuguse ajutise stabiilsuse

Tšellist Silvia Ilves lahkus möödunud septembris ERSOst. «Olen ametlikult töötu tšellist,» teatas muusik, kes töötas pärast seda vabakutselisena. Juulis tunnistas Silvia Elu24-le, et on rahalistes raskustes nagu paljud meie ümber. «Loomulikult on mul keeruline aeg, kuid ma ei taha, et inimesed mind haletseks,» sõnas tšellist kuu aega tagasi.