Pühapäeva öösel teadmata kadunuks jäänud 21-aastane Igor leiti Snelli tiigist surnuna

SA Kadunud juhatuse liige Aare Rüütel ütles Elu24-le, et nad said kinnituse neile laekunud infole, et Igoriga sarnanevat meest märgati 16. augusti hommikul kella kaheksa paiku Pärnu maanteel Saue viadukti juures jalgsi liikumas suunaga harutee poole.

«Midagi on teistmoodi, kui inimene koju tagasi ei tule ja temaga ühendust ei saa,» sõnas Rüütel, kes otsimise alguses võttis kõigepealt ühendust noormehe sõpradega, kuid nende jutud olid ka erinevad. «Loodan, et keegi siiski on teda sõidutanud või märganud kusagil. Ta on oma välimuselt märgatav.»