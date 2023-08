OLED NÕUS? ⟩ Need 3 sodiaagimärki saavad teistelt enim kriitikat

Need kolm õnnetut sodiaagimärki on saanud teistelt kõige rohkem laimu ja langenud liigsete eelarvamuste ohvriks. Kindlasti on neil omad vead, aga ka head omadused – just nagu kõigil teistel tähemärkidel. Paraku on lood nende vigadest hakanud hoopis oma elu elama. Kas Sina oled ka üks nn mustadest lammastest?