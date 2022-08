Kurb, aga tõsi: Metallica ninamehe James Hetfieldi 25 aastat kestnud abielu purunes

Muusik James Hetfield oli Francescaga suhtes olnud juba viis aastat, kui nad 1997. aastal abiellusid. Abielu jooksul sündis neile kolm last, nüüdseks 24-aastane Cali, 22-aastane Castor ja 20-aastane Marcella, vahendab Page Six .

Metallica solist tunnistas viis aastat tagasi, et naine viskas ta isegi kodust välja. «Elasin kuskil täiesti üksinda, ma ei tahtnud seda.» Toona nägi muusik vaeva, et oma perekonda koos hoida, sest tema enda lapsepõlv oli raske.

«Võib-olla tulenes see mu enda lapsepõlvest, minu enda perekond lagunes, kui ma olin väike. Isa läks minema, ema suri, pidin oma vennaga elama ja siis järsku – kuhu kõik mu asjad kadusid? See kõik justkui ulpis minema ja ma ei tahtnud, et see korduks.»