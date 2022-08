NÄDALAPROGNOOS ⟩ Mängu tuleb Saatusesõrm: muutused tuleb vastu võtta ja lubada

Alanud nädal annab hingetõmbeaega pärast väga intensiivset ja nõudlikku täiskuud ning seda aega tuleb kasutada aset leidnud muutustega kohanemiseks. See nädal kardinaalseid sündmusi juurde ei too, kuid kohati võime tunda, et peame sobitama omavahel kahte (või rohkemat) sobimatut maailma, mis kuidagi ei haaku.

Nädalaseisudest moodustub kokku aspektimuster nimega Saatusesõrm - Neptuun ja Pluuto on tandemis ning viitavad ühiselt Päikese peale, seades meie valgusallika suure transformatiivse pinge alla. Ent selle mõju on tuntav eelkõige seespool. Oma tahe tuleb allutada millelegi suuremale ja hoomamatule. Siin on vaja eelkõige usaldust, et saatus näitab, kes me olema peame ja kuidas ennast väljendada saame. Saatusesõrm on aktiivne kolmapäevast laupäevani.

Siin võib kogeda mingil tasandil «ego surma» - kes me arvasime end olevat ja mida arvasime end tahtvat, ei toimi enam. Kõige parem on olla usalduses ning lasta asjadel voolata - las voolab ära see, mida pole vaja, ning las voolab juurde see, mis peab tulema. Vastupanu osutamine tekitab segadust ja ebamugavust. Neil päevil oleme kõik «saatuselapsed».

Planeediseisud nädalapäevadel