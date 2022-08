Vilja Toomast tähistab 60. sünnipäeva: kõik on täpselt nii, nagu oleksin soovinud

Kuidas naine end tähtsa päeva hommikul tunneb? «Hästi tunnen end, ei ole millegi üle kurta,» vastab ta reipal häälel. «Mul on soov veel riigikogus tööd teha ja eks siis vaatab edasi, kaua jaksab. Pärast seda tahaks maha rahuneda ja elu nautida,» lisab Vilja, mis on ta eesmärgid ja lootused järgmisteks aastateks.

«See on suur ime, et leiti sobiv kops, sest seda juhtub haruharva. Mul oli kaks kuud kuni pool aastat jäänud,» rääkis ooperilaulja ja pedagoog Taimo Toomast saates «Ringvaade». Kuigi esialgu öeldi, et ta peab pärast kopsude siirdamist jääma kolmeks kuuks haiglasse, oli Taimo kuu aega hiljem juba kodus. «See oli mullegi üllatuseks, et nii kiirelt jalgadele tõusin,» nentis ta ja lisas, et motivatsiooni andsid nii füsioterapeudid kui mõte koju saamisest.