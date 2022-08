«Löök lennutas väikse koolieeliku õhulennuga ohutussaarele tagasi.» C-Jami muusiku tütar jäi trammi alla

Marguse tütre õnnetuse puhul jäi süüdlaseks punase fooritulega sõitnud trammijuht, kuid Margus sõnab, et süüdlase otsimine ei too kalleid inimesi tagasi. Nimelt leiab muusik, et Pärnu maanteel Vineeri peatuses on liiklusolud nii ohtlikud, et on karta uut õnnetust.