FOTOD ⟩ Riina Solman näitas lähemalt maaelu võlusid

Kellele on raudrohi tüütu umbrohi, kuid kellele kasulik ravimtaim, millega verejooksu pidurdada. Värske minister Riina Solman jagas, aga siirast postitust, kus kiidab maaelu võlusid.

«Uue ameti positiivne külg on kahtlemata õigustus sellele, et maal ei jõua enam osa heina ära niita. Ja nii saigi lõpuks omaaia-raudrohi kasvada - põhjarannikul veel alles osa õitsemata. Kui raudrohi korjatud, kohendasin roose, mis õilmitsevad ilma perenaise käeta vaat, et pareminigi. Nende ilu tahaks küll tööle kaasa võtta,» sõnab Solman oma postituses.