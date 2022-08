Anne Heche'i vanim poeg Homer: mulle jääb sügav ja sõnatu kurbus

Näitlejanna poeg kirjeldab avalduses tundeid, mis teda pärast ema surma valdasid. «Me kaotasime ema,» lisas ta oma postituses. «Pärast kuut päeva valdavad mind uskumatud emotsionaalsed kõikumised, kuid loodan, et mu ema on valust vaba,» sõnas Homer. Seejärel jagas mees tunnustust neile, kes on teda toetanud ja armastanud.

Heche'i esindaja sõnas: «Tema valik on juba pikka aega olnud annetada oma elundid ja tema elutegevust säilitatakse, et teha kindlaks, kas need on elujõulised.»