Elu24 külastas sel nädalavahetusel toimunud Eesti HipHop festivali, et tuua teieni tõeline peomelu. Elva mändide alla olid kogunenud suurimad hip-hopi fännid ja nende iidolid, sest lavale astus lugematu arv eestlaste lemmikuid artiste. Vaata videot, et teada saada, kuidas festivali külastajad pidu nautisid, mida selle aasta EHHFist arvati ning kuidas noorte emad suhtuvad sellesse, et nad suurüritusele pidu panema läksid.