RETROKLÕPS ⟩ 12 aastat laval! Paul Neitsov: muusika päästis mu elu

Kitarrist Paul Neitsov jagab ühismeedias, et on muusikasõpru rõõmustanud nii kitarri kui oma lauluhäälega juba 12 aastat.

«Jah, olen kitarriga lavadel olnud juba 15-aastasest saati. Kuidas aeg lendab ja milline pöörane teekond on see seni olnud!» nentis ta postituses. «Olen oma tee alguses ja rajan seda ise- nii nagu teie- minu kuulajad- mind juhatate. Elate kaasa, innustate ja rõõmustate mind alati.»

Kitarrist jagas oma fännide ja kuulajatega ka aastategust fotot, kus on 18-aastane. «Paljud teist on näinud mind kasvamas, nüüd vananege koos minuga!»

Neitsov sõnas avameelselt Elu24-le, et muusika on päästnud tema elu – ilma selleta oleks ta tavaline pätipoiss Tartust. «Muusika on juhatanud mind alati õigesse kohta, õigete inimeste juurde ja aitanud väga rasketel aegadel. Muusika on päästnud minu elu.»