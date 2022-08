ARMAS KLÕPS ⟩ Luisa ja Taavi Rõivas tähistasid aastapäeva

2017. aastal abiellunud Luisa ja Taavi Rõivas jagasid ühismeedias, et tähistavad aastapäeva. «Eile täitus selle nägusa härraga 15 ühist veedetud aastat,» kirjutas Luisa Instragramis. «Koos on loodud palju, olulisim neist on pere,» lisas ta kauni foto juurde.

Paar tutvus 2007. aastal Leigo järvemuusika festivalil. Varasemalt on Luisa ühismeedias meenutanud nende esimest kohtumist. «14 aastat tagasi kohtasin esimest korda seda noormeest, kes ütles enne iseenda tutvustamist mulle, et «Sa sellise seelikuga tulidki peole või?» Sealt edasi on abikaasale juba seelikud sobinud,» naljatas Luisa.

Augustis tähistab paar ka pulma-aastapäeva. Möödunud aastal, kui täitus neljas pulma-aastapäeva, tegi Luisa Instagrami südamliku postituse. «Mu abikaasa on mind naerma ajanud ning minu pisaraid pühkinud. Ta on mind kõvasti kallistanud. Ta on näinud minu edu ja läbikukkumisi. Ta on mind tugevana hoidnud. Ära kunagi abiellu inimesega, kellega sa elada saad, abiellu hoopis sellega, kelleta ei elada ei ole võimalik,» kirjutas ta.