VIDEO ⟩ Kähmlus ja tagaajamine: tallinlane lõi jalaga Bolti taksot, juht ei jäänud vastuseta

Klipi postitanud Doris täpsustas Elu24-le, et sündmus leidis aset neljapäeval, Rävala puiesteel, Stockmanni kaubamaja läheduses.

Filmitud klipil on näha, kuidas mees ja naine tänaval arveid klaarivad. Autoteel seisnud härra lõi aga äkitselt jalaga temast mööda sõitnud Bolti kleebistega sõiduautot. Juht ei jäänud vastuseta ja haaras autost kangi meenutava eseme, millega hakkas meest taga ajama. Peagi andis taksojuht siiski alla ja istus autosse ning sõitis edasi.

Video all kommentaariumis naljatles üks, et Tallinnas on iga päev seiklus.