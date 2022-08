VIDEO ⟩ Suvikõrvits tegi Tallinnast pärit blogija maailmakuulsaks

Instagramis ketogeenius nime all toimetav Danelia Baženova postitas vähem kui kuu aega tagasi Instagrami suvikõrvitsast valmistatud toidu retsepti. Tänaseks on video kogunud üle 13. miljoni vaatamise ning saanud ligi pool miljonit meeldimist.

Elu24-le rääkis Danelia, et video menukus tuli talle kui välk selgest taevast. «Instagram on keeruline süsteem, ning kunagi ei tea mis inimestele võiks rohkem meeldida,» nentis ta. «Kui nägin, et vaatamiste number on kasvanud miljoniks olin väga üllatunud.»